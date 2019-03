Bas-Rhin : un corps retrouvé avec un gilet jaune dans la poche

publié le 02/03/2019 à 14:12

La gendarmerie du Bas-Rhin a publié sur sa page Facebook des informations au sujet de la découverte d’un corps dans un cours d’eau à Duttlenheim, dans le Bas-Rhin, lundi 25 février. L'homme d'une cinquantaine d'année est décrit comme "européen, mesurant 1 mètre 62 pour 88 kilos. Le haut de son crâne est chauve. Il possède des cheveux blancs à l'arrière et sur les côtés.



De corpulence forte, il chaussait des baskets blanches de taille 38, d'un jean bleu marine et d'un blouson en cuir noir. Un gilet jaune était plié dans la poche de son blouson". Il est également précisé que la victime avait un gilet jaune dans une des poches de sa veste, ainsi qu'un petit couteau repliable et un trousseau de quatre clés dans l'autre.

"Les circonstances du décès n'ont pas pu être précisées lors de l'autopsie réalisée le jeudi 27 février", indique la gendarmerie. Toute personne susceptible de détenir des informations est invitée à contacter les enquêteurs au 03.88.04.81.10.