États-Unis : un chaton à deux têtes décède quelques jours après sa naissance

publié le 25/05/2020 à 23:02

C'est une histoire qui a été partagée des milliers de fois sur les réseaux sociaux. Celle de la famille King. Le 20 mai, leur chatte Keenly donne naissance à six adorables boules de poils. Parmi eux, un chaton présente une particularité : il a deux têtes.

Sur la page Facebook Biscuits and Gravy, la famille de ce chaton singulier racontait son quotidien. Si Biscuits et Gravy avaient deux visages, deux nez, quatre yeux et deux bouches, le chaton n'avait cependant qu'un cerveau. Biscuits et Gravy "pouvaient chacun manger différemment, miauler. Ils étaient en forme à la naissance", a indiqué le vétérinaire de la famille King.

Biscuits et Gravy sont ce que l'on appel un chat "Janus", en référence au dieu romain à deux visages. En raison de leur malformation, ces chats ne vivent généralement pas plus d'une journée. Biscuits et Gravy est malheureusement décédé trois jours après être venu au monde.

Une espérance de vie réduite

"Il mangeait bien et faisait beaucoup ses besoins. Mais il ne grandissait pas. C'était difficile pour une si petite bête de grandir avec une si grosse tête et deux visages", a déclaré la famille sur Facebook, qui s'estime déjà chanceuse que ce chaton si particulier ait vécu plusieurs jours.

En effet, comme le souligne BFMTV, seul Frank et Louie, un autre chat "Janus", lui aussi atteint de cette anomalie congénitale, a vécu 15 ans jusqu'en 2014. Cet "exploit" a d'ailleurs été inscrit dans le livre des records Guiness.