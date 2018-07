Avignon : il jette les restes de son repas sur un handicapé

publié le 30/09/2016 à 12:35

C'est dans la soirée du mercredi 28 septembre que des policiers de la Brigade anti-criminalité (BAC) ont été alertés par un homme d'une trentaine d'années en situation de handicap qui venait d'être victime de violences. Une fois sur place, rue Trial dans le centre d'Avignon (Vaucluse), les policiers ont constaté qu'une altercation avait eu lieu entre cet homme en fauteuil roulant et un autre jeune individu. Motif : un simple regard échangé, rapporte La Provence.



L'individu en cause, un mineur de 17 ans, lui aurait alors jeté les restes de son repas au visage. Mais ce n'est pas tout : il aurait ensuite arraché violemment la manette directionnelle de son fauteuil roulant électrique. L'agresseur présumé a été interpellé par la BAC. Il a immédiatement reconnu les faits et il sera présenté devant un juge des enfants au mois de novembre.