Aveyron : un mineur percute mortellement un motard, au volant d'une voiture volée

publié le 23/01/2020 à 23:12

Ce lundi 20 janvier, un homme de 47 ans, circulant à moto a été percuté mortellement par une voiture à Olemps, dans la banlieue de Rodez (Aveyron). La police locale avait alors lancé un appel à témoins sur sa page Facebook. Ce jeudi, les forces de l'ordre ont expliqué dans un post, avoir interpellé et placé en garde à vue "le conducteur du véhicule, ainsi que 3 autres individus impliqués dans le drame".

"Les 4 protagonistes, dont un majeur et 3 mineurs, ont été présentés au procureur de la république de Rodez", écrit encore la police de l'Aveyron sur Facebook. Selon une information de Centre Presse Aveyron, relayée par 20 Minutes, l'enquête a révélé que c'est l'un des adolescents qui était au volant au moment du drame. L'homme majeur, âgé de 42 ans était passager selon le quotidien local.

Il a été placé en détention provisoire et les mineurs sous contrôle judiciaire. Une information judiciaire a été ouverte "pour les faits de vol en réunion, recel de vol, homicide involontaire par personne non titulaire du permis de conduire et abstention volontaire de porter secours à une personne en péril", a encore précisé la police.