publié le 02/05/2021 à 00:21

C'est grâce à l'odeur de son doudou que le petit garçon a pu être retrouvé dans les bois. Jeudi 29 avril, les parents d'un petit garçon de deux ans et demi ont alerté les gendarmes de sa disparition à Colombiès (Aveyron). Ces derniers ont développé un important dispositif de recherche pour retrouver le petit garçon dans les bois.

D'après les informations rapportées par France 3 Occitanie, une vingtaine de gendarmes de la compagnie de Villefranche-de-Rouergue se sont lancés à la recherche du petit garçon, aidés par des drones, des motos, un chien, et même un hélicoptère à vision thermique. C'est finalement un maître-chien, accompagné de sa chienne, Jedï, qui ont fini par localiser l'enfant après deux heures de recherche grâce à l'odeur de son doudou.

L'enfant a été retrouvé à 2 km de chez lui. Il s'était arrêté devant un buisson de ronces qui bloquait le chemin. "Nous avions beaucoup d’éléments en notre faveur pour retrouver le garçon", a rapporté le chef d’escadron, Simon Carré, commandant la compagnie de gendarmerie aux journalistes de France 3. "La disparition a été signalée très rapidement et nous connaissions le point de départ. On sait également que les très jeunes enfants ont tendance à aller dans le sens de la descente. On a donc descendu le chemin, et la chienne l’a rapidement localisé", a-t-il précisé.

Plus de peur que de mal. "Le petit garçon va bien, les parents aussi, ils vont juste devoir se remettre de leurs émotions", a assuré Simon Carré à nos confrères.

Félicitations aux #gendarmes de la compagnie de Villefranche de Rouergue et du maître 🐕‍🦺 de Montauban qui ont retrouvé un 🧒 de 2️⃣ ans 1/2 qui s'était perdu dans les bois.

🚁➕drones➕🐕‍🦺➕15 👮👮‍♀️➕🏍️ ont cherché pendant 2 🕑.

Il a été retrouvé par le 🐕‍🦺.

Félicitations à tous. pic.twitter.com/nxGtOWf49p — Gendarmerie de l'Aveyron (@Gendarmerie_012) April 30, 2021