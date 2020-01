publié le 15/01/2020 à 21:01

Nous recevions il y a quelques semaines, un message sur le site RTL.fr, à la page de L'Heure du crime. Ce message est signé de Daniel Dupuy : “Bonjour. Ma fille Marine, a été assassinée dans des conditions atroces par son conjoint. Le procès en appel a eu lieu à Montpellier les 16, 17 et 18 décembre. Il a été condamné à 28 ans de prisons et 18 ans de sûreté. Comme le lui a dit le procureur 'vous rentrez dans la cour des grands criminels' (...) Je suis prêt à témoigner pour raconter cette histoire et expliquer comment le meurtrier a pu en arriver là. Merci de votre soutien".

C’est ainsi que nous avons découvert la véritable tragédie vécue par les parents, et par les proches amis de Marine Dupuy qui ont pratiquement vécu son assassinat en direct par l’intermédiaire du téléphone alors qu’elle les appelait au secours. 18 coups de couteaux, du sang partout. Un meurtrier silencieux mais déterminé. D’un calme impressionnant. Le mobile ? Une dizaine de jours avant le meurtre, Mickaël, le compagnon de Marine est parti travailler dans sa belle-famille, pour aider au travail de la vigne. Mais Marine qui avait entre temps noué une autre relation avait décidé de mettre fin à leur histoire. Mickaël ne l’a pas supporté. Il semble avoir été pris d’une crise de folie meurtrière qui n’a cessé qu’avec la mort de sa victime.

Comme se fait-il que personne dans l’entourage de Marine n’a pu prévoir le drame qui allait survenir ? Le mobile avancé est-il le bon ? Qu’aurait-il fallu faire pour éviter cette tragédie ? Les deux procès d’assises en 2017 et en 2019 ont-ils répondu à toutes les questions ? Y a-t-il encore aujourd’hui des zones d’ombre qui pèsent sur cette affaire ?

Nos invités

Daniel Dupuy, le papa de Marine.

Maître Béatrice Saggio du barreau de Mâcon avocate du papa de Marine et de ses sœurs.

François Barrère reporter régional au service police/justice au journal Le Midi Libre, à Montpellier.