publié le 30/09/2019 à 11:28

Il est 19 heures, ce samedi 28 septembre. La distribution du repas est terminée. Un détenu appelle avec insistance un surveillant. Mais lorsque ce dernier entre dans la cellule, il est pris en otage et menacé par le détenu armé d'une fourchette transformée en arme artisanale, raconte l'Union internationale des syndicats pénitentiaire Force Ouvrière (UISP-FO) du Grand-Est dans un communiqué.

Deux "auxiliaires", des détenus qui effectuent des tâches de ménage et de distribution des repas, assistent à la scène depuis le couloir et interviennent aussitôt. Après avoir tenté de parlementer avec le preneur d'otage ils ont réussi à le maîtriser et à libérer le gardien, selon les informations de France 3.



Le surveillant, âgé d'environ 25 ans, a été conduit à l'hôpital en état de choc. Quatre jours d'interruption temporaire de travail lui ont été prescrits. L'UISP-FO "espère que l'auteur des faits sera sanctionné par la justice à la hauteur de la gravité des faits commis".

Le syndicats de surveillants pénitentiaires "tire une nouvelle fois la sonnette d'alarme sur la situation du centre de détention de Villenaux-la-Grande, établissement où la prise d'otage semble devenir un rituel malsain que nous dénonçons !" En juin 2017 et en juin 2018, deux prises d'otages avaient déjà eu lieu.