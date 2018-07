publié le 28/03/2018 à 10:59

Parmi les 200 frères d'armes du lieutenant colonel Arnaud Beltrame qui lui rendent hommage ce mercredi 28 mars, se trouvera Édouard Le Jariel des Chatelets, un de ses anciens camarades de promotion de l'École Militaire InterArmes (EMIA). Il a rencontré celui qui mourra après avoir échangé sa vie contre celle d'une otage lors des attaques dans l'Aube en 1999 alors qu'ils préparaient les épreuves d'admission à l'EMIA.



Il se souvient d'un camarade "extrêmement complet" et un sportif accompli. Il était prêt à "s'engager, à se dépasser lui-même, à chercher ses limites". Selon un autre de ses camarades, Arnaud Beltrame "s’entraînait pour gagner".

Si l'engagement total d'Arnaud Beltrame a marqué les Français, pour Édouard Le Jariel des Chatelets, ce "sens du service et de l'engagement était viscéralement ancré en lui. (...) Il avait cette volonté farouche de se mettre au service des autres." A tel point que l'ultime geste d'Arnaud Beltrame "ne le surprend pas".

Selon son ancien camarade de promotion, cet acte était "un acte réfléchi" et non un réflexe. "Il savait ce à quoi il s'exposait quand il a proposé cet échange d'otage. Il a accepté délibérément et consciemment de donner sa vie pour sauver celle d'un citoyen".





"Le travail pour loi, l'honneur comme guide"

Ils sont aujourd'hui une cinquantaine de sa promotion lors de l'hommage national, en tenue de parade, pour "faire corps derrière Arnaud, Marielle son épouse, sa famille, nos camarades de la gendarmerie nationale et (...) les autres victimes de Trèbes".



Quant à l'engagement franc-maçonnique puis catholique d'Arnaud Beltrame, il n'étonne pas non plus son ancien camarade de promotion. "Quand on sert la France, il faut avoir la foi quelque soit la signification qu'on veut donner à ce terme".



Il estime par ailleurs que l'hommage national et la décoration à titre posthume sont de "très belles manifestations pour ce camarade qui a fait sienne la devise de l'École Militaire InterArmes 'le travail pour loi, l'honneur comme guide'. "