publié le 24/03/2018 à 09:20

Le lieutenant-colonel de gendarmerie Arnaud Beltrame est décédé des suites de ses blessures, ce samedi 24 mars. Il avait héroïquement pris la place d'un otage, vendredi 23 mars, lors de l'attaque terroriste du supermarché de Trèbes dans l'Aude.



"Jamais la France n’oubliera son héroïsme, sa bravoure, son sacrifice". Voila ce qu’a tweeté Gérard Collomb. C’est vrai que c’est un homme qui a sauvé des vies dans ce supermarché. C'était l’un de premiers à arriver sur place avec ses hommes. À son arrivée, il reste plusieurs otages à l’intérieur du Super U avec le terroriste. Il propose d’échanger sa place ; il sait ce qu’il risque, parce qu’il sait que Radouane Lakdim a tiré sur des policiers. Il sait que l’homme se revendique de Daech. Il échange malgré tout sa place. Le terroriste était extrêmement nerveux, très menaçant. Néanmoins, le dialogue s’installe. Le terroriste réclame par exemple la libération de prisonniers. Il exprime une certaine obsession pour Salah Abdeslam.

Pendant tout ce temps, le lieutenant-colonel Beltrame a laissé son téléphone allumé. À l’extérieur, le GIGN entend tout ce qui se dit dans le supermarché. Vers 14h15, la situation dégénère. D’un seul coup, le terroriste fait feu à trois reprises. Arnaud Beltrame est touché à la tête et à la gorge. Le GIGN lance aussitôt l’assaut. Le terroriste est abattu et Arnaud Beltrame est transporté à l’hôpital dans un état grave, entre la vie et la mort. Ce vendredi 23 mars au soir, il avait sa femme a ses côtés. Il a succombé à ses blessures dans la nuit. Ce geste n’a pas surpris les proches. Il était réputé très courageux, après toute une carrière brillante dans la gendarmerie

