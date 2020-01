Ardennes : un homme suspecté du meurtre de sa femme en garde à vue

publié le 06/01/2020 à 18:06

Ce sont les voisins qui ont alerté les autorités. Dimanche 5 janvier au matin, le corps d'une femme de 48 ans a été découvert à son domicile par les gendarmes à Givet (Ardennes). Présent sur les lieux en état d'ébriété, son mari a été placé en garde à vue. Il était déjà connu pour des faits de violence.

Une enquête pour "meurtre sur conjoint" a été ouverte par le parquet de Charleville-Mézières, puis confiée au parquet de Reims, rapporte France Bleu Ardennes. Le corps de la victime doit être autopsié ce lundi.

Comme le rapporte L'Ardennais, il s'agit du deuxième féminicide recensé dans la commune de Givet en moins d'un an. Et, selon Féminicides par compagnons ou ex, il s'agit du deuxième féminicide de 2020. Au total, le collectif en a recensé 149 l'année passée. Un chiffre qui s'élève à 122 selon le décompte réalisé par l'AFP.