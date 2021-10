Ardèche : mystère après le violent meurtre d'un cycliste

Mystère en Ardèche. Un cycliste a été retrouvé entre la vie et la mort jeudi 7 octobre sur un chemin forestier près de Soyons. Très grièvement blessé, ce dernier est mort à l’hôpital, quelques heures plus tard. Ce qui est troublant, et les enquêteurs en sont certains, c’est que cela n’est pas un accident.

Les blessures infligées à la victime ne laissent en effet aucun doute. Quand un promeneur découvre le cycliste le matin sur ce chemin forestier, la victime d’une trentaine d’années est à terre, le crâne fracassé, avec une trentaine de plaies sur les joues, au niveau de la tête. Il a également la boîte crânienne enfoncée et des plaies aussi sur les bras. Pour les enquêteurs, un objet lourd a sans doute été utilisé par le où les auteurs. Il ne fait donc aucun doute qu'il s'agit d'un meurtre commis avec une violence inouïe.

La victime, qui serait de nationalité espagnole, était quasiment nue lorsqu’elle a été trouvée et portait seulement un t-shirt. Des traces de sang ont par ailleurs été découvertes dans un périmètre de plusieurs centaines de mètres. Transporté à l’hôpital, le cycliste est décédé peu de temps après : il a perdu trop de sang pour survivre à ses blessures. Pour l’instant, les enquêteurs ne privilégient aucune piste quant aux circonstances de cette agression mortelle.