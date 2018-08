Après Kaaris, Booba fait aussi son retour sur Instagram

publié le 25/08/2018 à 23:54

Quelques heures après Kaaris, Booba est lui aussi sorti du silence. Contrairement à Kaaris qui avait posté une photo attendrissante avec sa fille sur Instagram, le "Duc de Boulogne" a lui joué la provoc. Le rappeur a en effet publié une photo prise par un passant lors de son interpellation à Orly. Une photo accompagnée du #behappy, inscrit sur le mur derrière lui, où on voit Booba le sourire aux lèvres accompagné d'un policier.



Il a ensuite posté une vidéo plus amusante sur un ton moins incisif et plus humoristique. On y voit en effet un chaton et un hamster jouant ensemble. Une vidéo qu'il a commenté d'un "Je serai irréprochable", assurant ainsi au public de son comportement exemplaire jusqu'à la tenue de son procès le 6 septembre prochain. Le rappeur tente de changer son image sulfureuse. Durant sa détention à Fleury-Mérogis, il avait dénoncé une justice à deux vitesse dans un tweet.

#behappy Une publication partagée par KOPP92i In üs we trust (@boobaofficial) le 24 Août 2018 à 3 :14 PDT

Je serai irréprochable ¿¿¿¿ Une publication partagée par KOPP92i In üs we trust (@boobaofficial) le 24 Août 2018 à 11 :22 PDT

Pour rappel, Kaaris l'avait précédé dans la journée d'hier en postant une image de sa fille sur Instagram. "Papa va bien. Je resterai toujours debout pour toi", avait écrit le rappeur sous une photo où on le voit porter tout sourire sa fille née en 2016. Dans son message, il remerciait aussi tous ceux qui l'ont soutenu, avec un clin d'œil particulier à la ville de Sevran où il a grandi (#270 étant la fin du code postal de la ville), et à la Côte d'Ivoire dont il est originaire, (#225 étant le code régional du pays).

Après leur rixe dans un hall de l'aéroport d'Orly, Kaaris et Booba avaient été placés en détention le 4 août dans les prisons de Fresnes et de Fleury-Merogis. Mais jeudi 23 août, la cour d'appel de Paris a ordonné leur remise en liberté et leur placement sous contrôle judiciaire.