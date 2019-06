publié le 04/06/2019 à 14:20

Elle est décidée à trouver des réponses. Il y a un an, Mélanie a perdu son frère, fauché par une voiture qui a pris la fuite. Depuis, le responsable n'a toujours pas été retrouvé. La sœur de la victime lance ainsi un appel à témoins, révèle Nice-Matin.



"J’ai vraiment besoin d’avoir des réponses à mes questions. J’ai connu le pire : mon petit frère est parti. Maintenant, je veux savoir comment ? Pourquoi ? J’en ai besoin", déclare-t-elle au journal local.

Dans la nuit du 9 au 10 avril 2018, son frère, tombé en panne, s'était arrêté sur le bas côté d'une route nationale en Haute-Savoie, avant de sortir de la voiture et se faire percuter. "J’essaye encore de trouver des excuses aux personnes qui ont fait ça. En pleine nuit, on peut penser que le conducteur n’a pas bien vu. Mais quand même tu percutes un corps puis une voiture, tu entends le choc. Tu t’arrêtes, non ?", poursuit-elle.

L'enquête a été confiée à la gendarmerie. Les forces de l'ordre pensent que la voiture qui a pris la fuite serait une DS Sport blanche. Mais Mélanie n'en sait pas plus. C'est pourquoi elle lance un appel u(x) responsable(s) et à toute personne qui aurait des informations. "Même si ça ne fera pas revenir Christophe, j’aurais enfin des réponses à toutes les questions qui m’empêchent, aujourd’hui, de vivre", conclut-elle.