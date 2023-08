Annecy : un enfant retrouvé mort dans une baignoire, la mère mise en examen

Un enfant de 5 ans a été retrouvé immergé dans une baignoire, le 16 août dernier, dans un appartement du centre-ville d’Annecy. Ce sont les voisins qui ont donné l'alerte après avoir entendu des cris venus de l'appartement.

Selon le Dauphiné Libéré, les pompiers ont découvert, dans la salle de bain, l'enfant, ainsi que la mère, blessée aux poignets. Le père, séparé de la mère de famille, a été mis hors de cause, car il était en vacances au moment du drame : "Il était tout à fait à l’extérieur du département en congés, et d’ailleurs était très inquiet de ne pas avoir de nouvelles de son fils", a expliqué la procureure d'Annecy, Line Bonnet.

La mère de famille a nié les faits lors de sa garde à vue, et a indiqué avoir été "victime d’une agression", et avoir "retrouvé son fils mort" à son réveil, a précisé la procureure. Et d'ajouter : "Elle a été découverte avec de très graves blessures au poignet, compatibles avec une tentative de suicide". Elle a été mise en examen, d'après L'Essor savoyard.



