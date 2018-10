Angoulême : la mort de chatons jetés sur la RN 10 crée une vague d’indignation

publié le 22/10/2018 à 13:50

"C’est le cœur très lourd que je vous annonce que notre petit chaton a succombé à ses trop grandes blessures", s'est ému ce vétérinaire. Sur Facebook, il a partagé un message donnant des nouvelles d'un des chatons, récupéré le week-end du 20 octobre, sur la route nationale 10 vers Angoulême, rapporte Sud Ouest. L'animal est donc mort et son message a été partagé plus de 2.000 fois par les internautes.





Ce chaton a été victime, comme le reste de la portée, d'un conducteur qui les a jetés par la fenêtre de sa voiture sur la route. C'est une dame qui a pris le risque de récupérer le "seul survivant" de la portée et l'a ramené chez le vétérinaire.

"Elle a vu, devant elle, sur la RN 10, une voiture jeter des chatons par la fenêtre en roulant, qui se sont tous fait écraser par les camions, très nombreux sur cet axe... Cette dame a réussi, malgré la circulation et le danger, à récupérer le seul survivant et nous l’a amené", raconte le vétérinaire dans son post Facebook.

Il a posté ce message pour tenter de retrouver le propriétaire des chatons "mais je ne veux pas me mettre en avant", explique-t-il. "Aujourd’hui j’ai le cœur lourd et l’âme en peine. Et la foi en l’espèce humaine un peu plus effritée chaque jour...", conclut-il dans son message. Selon Sud Ouest, des associations charentaises vont porter plainte.