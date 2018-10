publié le 12/10/2018 à 19:48

Une colonie de chats errants a élu domicile dans une maison de bourg du village de Saint-Nauphary (Tarn-et-Garonne). L'histoire, peu banale, est rapportée par La Dépêche du Midi. La demeure, habitée par une femme, se situe non loin du cimetière et de l'église de cette commune d'un peu moins de 2.000 âmes. Et depuis près d'un an et demi, des félins envahissent son jardin, et parviennent à pénétrer entre les quatre murs en été. Selon la période, leur nombre oscille entre dix et quinze.



Au quotidien régional, cette habitante se plaint de la situation, "infernale" selon ses termes. "Les chats renversent tout et arrivent même à rentrer chez moi en été. Regardez comme c'est sale", déplore-t-elle. Tout aurait commencé au départ du précédent locataire, qui a quitté les lieux en laissant ses chats, qui se sont reproduits. L'actuelle occupante dit n'avoir pas "pu faire autrement que de les nourrir".

Problème : les animaux se répandent dans le village et créent des soucis à la collectivité du Tarn-et-Garonne. L'édile de la commune n'a pas encore décidé du sort des chats, mais déclare avoir conscience du problème, et souhaite que les choses rentrent rapidement dans l'ordre.