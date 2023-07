Angers : le fugitif soupçonné d'un double meurtre interpellé

Une cinquantaine de gendarmes étaient mobilisés. Le fugitif a finalement été interpellé ce mardi midi près d'Angers, où se concentraient les recherches. Soupçonné d'avoir tué une femme de 40 ans et un septuagénaire, ce détenu présenté comme dangereux s'était évadé du centre de détention d'Argentan, lors d'une permission de sortie.



Le suspect a été arrêté "en douceur" dans un immeuble en chantier à Avrillé par des hommes de la brigade anti-criminalité, a précisé le procureur de la République d'Angers Eric Bouillard. Il va être écroué dans le cadre du mandat d'amener qui le vise depuis son évasion, et placé en garde à vue. Un avis de recherche accompagné d'une photo avait été publié lundi soir par le parquet. Un important dispositif de plusieurs dizaines de gendarmes et policiers avait été déployé au nord d'Angers.

Stéphane I., âgé de 42 ans, présente un "profil criminologique dangereux", avait déclaré lundi le magistrat. Originaire de La Réunion, ce multirécidiviste est également soupçonné "d'une tentative de meurtre" sur une femme lors de sa cavale. Il purgeait au centre de détention d'Argentan deux peines, une criminelle et une correctionnelle, une de 12 ans pour tentative de meurtre par conjoint ou concubin et une peine correctionnelle de trois ans pour des atteintes aux biens aggravées.





Plus d'informations à venir sur RTL.fr...

