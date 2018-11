Alsace : un père condamné pour avoir brisé les os de sa fille lors de massages

publié le 08/11/2018 à 23:34

L'histoire pourrait être cocasse si elle n'aboutissait pas à des blessures sur un jeune nourrisson. Un homme, père de famille, adepte des médecines naturelles, avait vu des techniques de massage sur internet, et avait décidé de les appliquer sur sa fille. Un bébé âgé de quelques semaines à peine, qui a reçu ainsi des manipulations pas du tout adaptées à son corps et surtout à ses os.



Des gestes qu'il a montrés en garde à vue sur une poupée, et qui ont été montrés à l'audience. Ils se sont révélés extrêmement brutaux, si bien qu'ils ont provoqué plusieurs fractures chez la petite fille. Et il a fallu du temps pour que le père finisse par s'apercevoir qu'il y avait un problème avec son enfant.

C'est finalement lors d'un passage aux urgences que les médecins ont repéré les sévices dont était victime ce bébé. Le père a été condamné mercredi 7 novembre à trois ans de prison ferme par le tribunal correctionnel de Strasbourg, indique les DNA.