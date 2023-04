Alsace : interpellation d'un mineur soupçonné de préparer un attentat

Un adolescent de moins de 15 ans, soupçonné d'être acquis aux thèses du groupe État islamique et de préparer "une action violente", a été interpellé ce mardi 4 avril, dans la matinée, à Rosenau, dans le Haut-Rhin, par les enquêteurs de la direction générale de la sécurité intérieure (DGSI).

"Dans le cadre de son travail de renseignement", la DGSI avait "détecté" le profil de ce mineur de moins de 15 ans, "manifestement acquis aux thèses de l'État islamique", a ajouté cette même source, confirmant une information du journal L'Alsace et du Parisien. "Il était déterminé à fabriquer des explosifs", a-t-on poursuivi, en soulignant que les perquisitions toujours en cours avaient d'ores et déjà démontré qu'il en avait confectionnés". "Les investigations devront désormais établir s'il existait un projet d'action associé et à quel stade il en était", a-t-on complété.

Les enquêteurs sont intervenus dans le cadre d'une enquête préliminaire ouverte par le Parquet national antiterroriste (PNAT) pour "association de malfaiteurs terroriste criminelle", selon le Parisien.

Une famille "sans histoires"

L'adolescent a été interpellé à son domicile tôt mardi matin à Rosenau, une commune de 2.400 habitants au bord du Rhin, limitrophe de l'Allemagne et à une dizaine de km de la frontière avec la Suisse. L'aéroport de Bâle-Mulhouse n'est qu'à une douzaine de kilomètres.

C'est une famille "sans histoires" de "quatre enfants" issus d'une précédente union de la mère et dont "au moins trois sont mineurs", a déclaré le maire de Rosenau, Thierry Litzler. Elle ne "faisait pas parler d'elle, il n'y avait rien de particulier", a encore indiqué l'élu. La mère, "catholique", avait épousé en décembre 2021 un homme d'origine kosovare, a-t-il ajouté.



