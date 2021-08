Alpes-Maritimes : le conducteur d’un poids lourd interpellé violemment par plusieurs personnes

À Villeneuve-Loubet près de Nice, le conducteur d’un poids lourd a été lynché ce mercredi. L'homme a percuté volontairement plusieurs véhicules sur l'autoroute A8 et s'est ensuite arrêté avant d'être interpellé violemment par plusieurs personnes, des automobilistes complètement ahuris de voir ce poids lourd zigzaguer sur l'autoroute.

Certains ont même filmé, avant que le conducteur ne s'arrête et descende de sa cabine le plus normalement du monde et soit rattrapé par plusieurs automobilistes qui l'ont frappé et immobilisé. "Il a été malmené par les gens mais ils ont aussi réagi par rapport à la dangerosité qu'il a représenté", explique la procureure de Grasse. "Très vite les gendarmes vont émettre des doutes sur son état mental", dit-elle.

"Ce que nous savons en l'état actuel des choses, c'est qu'il conduisait sous l'effet de produits stupéfiants. Le médecin a estimé que son état de santé n'était pas compatible avec sa garde à vue parce qu'il était en pleine crise de délire", ajoute la procureure. Heureusement il n'y a aucune victime sur la route. Ce chauffeur routier d'une quarantaine d'années avait des antécédents psychiatriques, il a été interné d'office mais sera tout de même jugé responsable de ses actes selon le parquet.