Alpes-de-Haute-Provence : un artiste retrouve sa recette grâce à un agriculteur

L'être humain peut aussi être bon et ça fait du bien de le rappeler de temps à autre. Un musicien des Alpes-de-Haute-Provence a retrouvé toute la recette d'un de ses spectacles grâce à l'honnêteté d'un agriculteur. Alors qu'il se trouvait sur son triporteur, Philippe Séranne, un artiste pianiste qui va de village en village, a perdu 1.500 euros.

"J'avais rangé toutes les recettes de ma tournée dans une enveloppe à l'intérieur de la valise qui était dans mon triporteur. J'avais mal refermé cette valise, l'enveloppe s'est ouverte et s'est répandue sur la chaussée", nous raconte-t-il. Sur la commune de Claret dans les Alpes-de-Haute-Provence, un agriculteur va découvrir cet argent sur la route.

"D'un seul coup, je vois des billets, je pense que c'est le jeu de Monopoly qui s'est égaré et je vois des billets de 10 euros, de 20 euros, éparpillés. Je m'arrête et je ramasse ces billets", explique-t-il. Philippe lui, lance un appel désespéré dans le Dauphiné Libéré, l'agriculteur va le voir et très vite le contacter pour lui rendre ses 1.500 euros.

"De restituer cette somme, j'ai rendu service à quelqu'un. Je ne suis pas un super-héros, je n'ai rien fait d'extraordinaire", explique l'agriculteur. Philippe Séranne salue ce geste : "Je lui tire mon chapeau, c'est super ce qu'il a fait. Je voulais le récompenser, lui donner un peu d'argent, il n'a rien accepté", dit l'artiste.