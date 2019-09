publié le 09/09/2019 à 20:57

Une histoire vieille de plus de 40 ans. Les secouristes de la CRS Alpes ont découvert ce lundi 9 septembre, sur le massif des Écrins, des restes humains qui pourraient appartenir à un alpiniste d'une vingtaine d'années disparu en 1976, rapporte le quotidien Sud Ouest.

C'est la famille du jeune homme disparu depuis 43 ans qui a donné l'alerte : ils ont aperçu une "tâche orange" sur le glacier Long de l’Ailefroide, montagne à cheval entre l’Isère et les Hautes-Alpes, rapporte le quotidien.

Les deux CRS alpinistes, envoyés sur place en hélicoptère, ont mené des recherches à "environ 3.000 mètres d'altitude et ont rapporté des lambeaux de vêtements et des restes humains", a confié le major Laurent Soullier, commandant la CRS Alpes basée à Grenoble. Ils n'ont pas pu aller plus loin dans leurs découvertes en raison de chutes de pierre dues au recul glaciaire.

"Il faut encore attendre le résultat des tests ADN mais il pourrait bien s’agir de Jean-François Benedetti, disparu le 25 juillet 1976. Ses parents sont décédés mais son frère et des amis poursuivaient les investigations", a ajouté le major Soullier. Cette disparition avait d'ailleurs été évoquée par l’auteur de bande dessinée et alpiniste Jean-Marc Rochette dans son ouvrage autobiographique "Ailefroide, Altitude 3.954", sorti en mars 2018.