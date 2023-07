Alain Delon : une nouvelle plainte va être déposée contre Hiromi Rollin

Le domicile de Hiromi Rollin, visée par deux plaintes pour harcèlement moral, a été perquisitionné mercredi 26 juillet dans la matinée à Suresnes, dans les Hauts-de-Seine. Présentée comme la dame de compagnie d'Alain Delon, elle a été auditionnée pendant 6 heures par la gendarmerie de Montargis. Dans un même temps, l'avocat de la famille Delon a annoncé sur BFMTV qu'une nouvelle plainte allait être déposée pour "des faits nouveaux et potentiellement très graves".

D'après Me Christophe Ayela, "la situation est en réalité pire qu'on ne le craignait". "L'enquête extrêmement sérieuse en cours permettra de révéler l’exacte nature et ampleur des intentions malveillantes de Madame Rollin", a-t-il précisé. Cette enquête aurait, selon lui, permis de dévoiler de nouveaux méfaits. "Je m’apprête à déposer une nouvelle plainte pour des faits nouveaux et potentiellement très graves découverts depuis le départ de Madame Rollin", a annoncé l'avocat de la famille Delon.

Une enquête préliminaire a été ouverte quelques jours après le dépôt de plusieurs plaintes au sein du clan Delon. Les enfants de la star accusent Hiromi Rollin de "harcèlement moral" et son fils, Anthony Delon, a porté plainte pour "violences volontaires sur personne vulnérable" et "abus de faiblesse". Des faits réfutés par Hiromi Rollin dans une note de 39 pages adressée au procureur de Montargis, qui affirme de pas être la "dame de compagnie" de l'acteur, mais bien sa compagne.

L’actualité par la rédaction de RTL dans votre boîte mail. Grâce à votre compte RTL abonnez-vous à la newsletter RTL info pour suivre toute l'actualité au quotidien Je créé mon compte Se connecter S’abonner à la Newsletter RTL Info