"C'est un coup monté", Hiromi Rollin la "dame de compagnie" d'Alain Delon se défend

Les enfants d'Alain Delon compte bien éloigner Hiromi Rollin de leur père. Accusée de harcèlement moral, de violence sur personne vulnérable et de maltraitance animale par les trois enfants de l'acteur, celle qui est présentée comme la "dame de compagnie" d'Alain Delon prend la parole dans Le Parisien pour la première fois dans cette affaire.

"C'est un coup monté pour me faire sortir de la vie de leur père", estime Hiromi Rollin dans les colonnes du journal, réfutant le terme de "dame de compagnie". "Comme nous nous aimons, la seule solution pour eux (les enfants Delon, ndlr) était d’inventer des choses pour me mettre en cause". "C’est une instrumentalisation de la justice. C'est ignoble, c'est une pure invention. Nous nous comportions comme un couple normal, on avait des gestes tendres l'un envers l'autre devant tout le monde, on s'embrassait."



Et de décrire sa relation avec Alain Delon comme une "relation d’amour qui dure depuis trente-trois ans".

J'ai été expulsée avec brutalité. Hiromi Rollin

Hiromi Rollin revient également sur son départ mouvementé de la résidence de Douchy, le 5 juillet dernier. "J'ai été expulsée avec brutalité, violentée par un garde du corps engagé par les enfants Delon, en présence de gendarmes et d'un caméraman à l'extérieur de la propriété", raconte-t-elle. La "dame de compagnie" de l'acteur avait porté plainte contre les enfants Delon, dénonçant des violences à son encontre, selon le procureur de Montargis.