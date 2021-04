Aisne : retour sur l'affaire du meurtre du petit Tom, 9 ans, jugée cette semaine

publié le 19/04/2021 à 06:11

Le 28 mai 2018, à Hérie-la-Viéville, dans l'Aisne, Tom, âgé de 9 ans, a été tué. L'affaire avait ému toute la France et sera jugée du 19 au 23 avril par la Cour d'assises de l'Aisne. Alors que le petit garçon cueillait des cerises, un homme l'invite à le suivre dans le jardin d'une maison abandonnée. L'enfant accepte car il connaît l'individu, qui n'est autre que son voisin depuis plusieurs années.

Avec un parpaing, il aurait frappé à la tête Tom, qui serait décédé à la suite d'une hémorragie cérébrale, d'après l'autopsie. L'accusé a ensuite violé le petit garçon mort avant de mettre le feu au corps, selon des analyses médicales.

Jonathan Maréchal a été interpellé le lendemain du drame grâce à l'aide de témoins, puis mis en examen et placé en détention provisoire, rappelle l'Aisne Nouvelle. L'accusé, aujourd'hui âgé de 30 ans, sera jugé pour meurtre d’un mineur de 15 ans et atteinte à l’intégrité d’un cadavre. Il nie fermement son implication alors que son ADN a été retrouvé sur le bidon d'essence qui a été utilisé pour incendier le cadavre et qu'il avait partiellement avoué les faits au cours de sa garde à vue, aveux sur lesquels il est revenu.