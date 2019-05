publié le 28/05/2019 à 17:32

Alerte aux voleurs dans le département de l'Aisne. "Depuis quelques jours le département de l’Aisne est touché par des vols", prévient la gendarmerie sur sa page Facebook.



Un post qui explique en détail le mode opératoire de ces malfaiteurs. Ces derniers se font passer pour des agents des services des eaux, de l’électricité ou du gaz, et viennent toquer très tranquillement à la porte de leurs imminentes victimes. Quelques minutes plus tard, arrivent de faux policiers feintant l'arrestation des premiers. Au cours de cette agitation, les victimes perdent leur vigilance, et les voleurs en profitent.

Les cibles principales de cette bande d'escrocs sont évidemment les personnes âgées. "Ce message de prévention est surtout destiné à nos aînés, qui pour beaucoup n’utilisent pas les réseaux sociaux. Alors nous comptons sur vous pour aller leur porter la bonne parole", alertent les gendarmes.

Enfin, la gendarmerie rappelle être présente sur 97% du territoire axonais, et agit toujours en uniforme.

La technique des faux agents de forces de l'ordre est assez courante chez les cambrioleurs. La semaine dernière, trois faux gendarmes avaient dérobé 3.800 euros à une octogénaire.