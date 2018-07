publié le 27/10/2017 à 03:37

La justice a rendu son verdict. Christophe Naudin a été condamné ce jeudi 26 octobre à cinq ans de prison. Jugé pour "association de malfaiteurs et violation de la loi sur les drogues", cet expert aérien était accusé d'avoir aidé Pascal Fauret et Bruno Odos, à fuir en 2015. Les deux pilotes sont impliqués dans l'affaire appelée depuis "Air Cocaïne", et ont été condamnés à 20 ans de prison. Ils avaient été interpellés en 2013, alors qu'ils s'apprêtaient à acheminer 680 kg de cocaïne de Punta Cana à Saint-Tropez. Ils s'étaient échappé avec l'aide de Christophe Naudin.



L'expert en sécurité aérienne de 53 ans se trouve derrière les barreaux depuis mars 2016, date à laquelle il avait été extradé d'Egypte. Il est désormais fixé sur son sort et sera emprisonné dans la prison de Najayo, où il est détenu depuis son extradition. En avril dernier, la défense de Christophe Naudin et le parquet général dominicain avaient conclu un accord : le Français acceptait de reconnaître sa culpabilité, de faire cinq ans de prison et de payer à l'État dominicain une amende de 33.000 dollars.

D'après cet accord, l'expert français pourrait purger sa peine dans une prison de l'hexagone, si toutefois la France en fait la demande. L'avocat de Christophe Naudin, Miguel Valerio, a déclaré que son client était satisfait de la décision du tribunal, mais il n'a pas dit s'il allait lancer une demande pour son extradition vers la France.