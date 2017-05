publié le 26/05/2017 à 05:30

La justice dominicaine met un frein aux espoirs de Christophe Naudin. Jeudi 25 mai, la juge a rejeté l'accord conclu début avril entre la défense de l'expert aéronautique et le parquet dominicain pour envisager "un retour rapide en France", selon les avocats du Français.



"La peine imposable de référence n'est pas celle qui a été accordée, mais celle prévue par la loi pour ce type de délits (association de malfaiteurs et trafic de migrants), qui va dans ce cas de 10 à 15 ans" de prison, indique la décision lue jeudi. En clair, la juge s'est opposée à la durée de la peine prévue dans le texte signé par les deux parties en avril.

Dans le cadre d'une procédure de plaider-coupable, l'accord prévoyait une peine de cinq ans d'emprisonnement et une amende. Christophe Naudin aurait pu également solliciter la mise en œuvre d'une convention bilatérale franco-dominicaine pour purger sa peine en France. L'un des avocats français du mis en cause, Maître Antoine Vey, a déclaré que "l'accord n'a pas été validé pour des raisons techniques. Nous allons soumettre à nouveau un accord dans les prochains jours".

Nous allons présenter un nouvel accord Maître Éric Dupont-Moretti, avocat de Christophe Naudin





"Il est vraiment prématuré d'écrire que le procès de Christophe Naudin va se poursuivre en République dominicaine et de dire que les négociations n'ont pas abouti. C'est totalement faux", a pour sa part estimé Maître Éric Dupont-Moretti, ajoutant : "aujourd'hui il y a eu simplement un retoquage technique et le juge dominicain va tout réexaminer dans 5 jours. D'ici là, de nouvelles discussions vont être menées et nous allons présenter un nouvel accord".



Christophe Naudin est incarcéré depuis son extradition d'Égypte, début mars 2016. La République dominicaine avait émis un mandat d'arrêt à son encontre pour sa participation, en octobre 2015, dans l'évasion des pilotes français Pascal Fauret et Bruno Odos. Ces derniers avaient été interpellés à Punta Cana dans la nuit du 19 au 20 mars 2013, alors que le Falcon 50 qu'ils pilotaient s'apprêtait à décoller pour Saint-Tropez (Var) avec à son bord vingt-six valises contenant 680 kg de cocaïne.