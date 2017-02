publié le 27/02/2017 à 15:11

L'affaire Air Cocaïne continue de faire parler d'elle. Extradé il y a un an d'Égypte, Christophe Naudin est actuellement détenu en République dominicaine. Accusé d'avoir organisé la fuite de Pascal Fauret et Bruno Odos, condamnés à des peines de prison pour trafic de drogue, le Français est emprisonné à Saint-Domingue. Une détention dans des circonstances particulièrement difficiles pour l'expert en sécurité.



Au milieu des photos du Christ, le Français partage une cellule de 9m2 avec deux hommes, condamnés pour meurtres et trafic de drogue. Sans fenêtre, Christophe Naudin dort sur un simple matelas en mousse, se nourrit de riz et de poulet une fois par jour. Son quotidien ? Faire des calculs mentaux ou encore écrire un livre sur ses codétenus. Amaigri, dans son costume vert de prisonnier, il a déjà perdu une vingtaine de kilos depuis son arrivé en République dominicaine il y a un an. Sa ceinture tient à peine à sa taille.

Le Français ne bénéficie d'aucun passe-droit, bien au contraire. Christopher Naudin, qui a dorénavant la tête rasée, subit le régime réservé aux prisonniers jugés les plus dangereux dans ce quartier ultra-sécurisé de la prison. Ainsi, ses visites sont strictement contrôlées. Pas question de regretter ses choix cependant : "J’ai défendu l’honneur de la France mais je suis maintenant abandonné", explique le Français à ses codétenus. Il se considère comme un otage, un prisonnier politique convaincu de son innocence, persuadé de n’avoir violé aucune loi en exfiltrant les deux pilotes d’Air Cocaïne.

Il faut, humainement, nécessairement, trouver une solution rapide Éric Dupond-Moretti Partager la citation





Dorénavant, il souhaite rentrer libre en France plutôt que de signer un accord avec les autorités dominicaines, qui le condamnerait à au moins cinq ans d’emprisonnement. Il demande donc à François Hollande d’intervenir. "C'est un homme à l'évidence à bout de souffle qui espère une négociation rapide avec les autorités judiciaires dominicaines. Tout est compliqué. Les parloirs sont compliqués, la barrière de la langue. Il faut humainement, nécessairement, trouver une solution rapide", a expliqué Éric Dupond-Moretti, l'avocat de Christophe Naudin.



Cette longue affaire judiciaire a démarré il y a trois ans. Pascal Fauret et Bruno Odos avaient été interpellés à Punta Cana dans la nuit du 19 au 20 mars 2013, alors que le Falcon 50 qu'ils pilotaient s'apprêtait à décoller pour Saint-Tropez avec à son bord 26 valises contenant 680 kg de cocaïne. Condamnés à 20 ans de prison par la justice dominicaine pour trafic de drogue, ils avaient fui en France avant leur procès en appel. Leur condamnation a depuis été confirmée. Deux autres Français, Nicolas Pisapia et Alain Castany, ont été condamnés courant 2016 à 20 ans de prison en appel dans cette même affaire par la justice dominicaine. Nicolas Pisapia a saisi la Cour suprême de ce pays.