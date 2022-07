Ain : ce que l'on sait de la famille décimée à Douvres

Hier soir, mardi 19 juillet, un forcené, âgé d'une vingtaine d'années, a tué cinq membres de sa famille. Il s'était retranché dans sa maison familiale située à Douvres dans l'Ain. Le GIGN est intervenu à la mi-journée du 20 juillet et le jeune homme a été abattu.

Toute une famille a visiblement été décimée. Le père du jeune homme de 22 ans dirigeait une entreprise dans le bâtiment. La belle-mère, elle, serait originaire de la Gironde. Quant aux trois autres enfants, tués eux aussi, il y aurait une jeune fille de 17 ans, sa sœur de 15 ans, ainsi que son demi-frère de 4 ans.

Le drame s'est produit au sein de la maison familiale dans laquelle ils avaient emménagé il y a un peu plus d'un an. La maison se trouve au cœur du village, à proximité de la mairie et de l'école. Pourtant, au sein du village, personne ne semble véritablement connaître la famille. "Je ne les connaissais pas parce qu'ils étaient là depuis un an (...) mais on les voyait, surtout le père, il bricolait pas mal devant chez lui", rapporte Serge, un voisin. "Ils ne sortaient pas, on ne les voyait pas, c'était calme chez eux, enfin à priori", poursuit-il.

Depuis le drame, le bar du village et unique commerce ne désemplit pas. Tout le monde est sous le choc et tente de comprendre ce qui a bien pu se produire au sein du domicile familial.

L’actualité par la rédaction de RTL dans votre boîte mail. Grâce à votre compte RTL abonnez-vous à la newsletter RTL info pour suivre toute l'actualité au quotidien Je créé mon compte Se connecter S’abonner à la Newsletter RTL Info