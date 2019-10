publié le 14/10/2019 à 17:44

En Grande-Bretagne, il était considéré comme le "pire des pédophiles". En 2016, Richard Huckle avait écopé de l'équivalent de 22 condamnations à vie. Reconnu coupable d'agressions sexuelles sur près de 200 enfants malaisiens, l'homme de 33 ans a été retrouvé mort à la prison de Full Sutton au Nord-Est du pays, dimanche 13 octobre.

Le ministère de la Justice britannique a confirmé l'information. Selon la BBC, Richard Huckle aurait été poignardé à l'aide d'un couteau artisanal. Il avait été condamné en 2016 à une peine de 22 fois la perpétuité pour des agressions sur des enfants âgés entre six mois à 12 ans.

Lors de son procès, les enquêteurs avaient fait état de la présence de plus de 20.000 photos et vidéos de ses actes pédophiles, datés entre 2006 et 2014. Richard Huckle travaillait alors comme photographe indépendant. Il partageait ses images pédo-pornographiques sur le dark web.

A la fin de son procès, le juge avait affirmé qu'une "condamnation d'une telle ampleur" était "très rare".