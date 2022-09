Agression de Kheira Hamraoui : "J'ai décidé de sortir du silence", la joueuse de foot s'exprime

"Après de très longs mois de souffrance, j'ai décidé de sortir du silence". C'est ainsi que commence le texte posté de Kheira Hamraoui posté sur les réseaux sociaux. Aminata Diallo, la commanditaire présumée de l'agression de Kheira Hamraoui a été mise en examen vendredi 16 septembre. Accompagné de trois photos graphiques de ses blessures, le texte est là pour mettre un terme aux souffrances de la joueuse de foot de 32 ans.

"Je n'oublierai jamais cette soirée du 4 novembre 2021. Elle me hante nuits et jours", poursuit Kheira Hamraoui, joueuse du Paris Saint-Germain aux 39 sélections en équipe de France. "Cette triste soirée j'ai cru mourir lorsque deux hommes cagoulés m'ont obligée à sortir de force d'un véhicule. Ils m'ont rouée de coups de barre de fer en visant essentiellement le bas de mon corps. Cette nuit-là, leur objectif était simple : ôter par une violence extrême mon outil de travail en brisant mes jambes et mettre un terme à ma carrière", poursuit-elle.

Mais la joueuse de foot revient également sur le harcèlement dont elle fut la cible suite à l'agression : "Pendant de très longs mois après mon agression, j'ai été injustement insultée sur les terrains, harcelée sur les réseaux sociaux et menacée de mort", détaille-t-elle avant d'expliquer, "cette période est certainement l'une des plus difficiles de ma vie de femme et de sportive de haut niveau".

Elle tient à remercier "sincèrement" son avocate Julia Minkowski, ainsi que ses agents et ses conseillers. "Sans leur aide, je n'aurais pas pu trouver les ressources afin de sortir la tête de l'eau. J'aurai certainement sombré sous le poids de cette affaire." Mais la joueuse est claire, "j'aspire aujourd'hui à retrouver le plaisir du rectangle vert. Et de continuer à gagner. Car s'il y a bien une chose qui n'a pas changé depuis ce drame : c'est mon ambition pour moi et mon pays."

Après l'agression de Kheira Hamraoui, 32 ans et 39 sélections en équipe de France, le 4 novembre 2021, l'hypothèse d'une rivalité entre les deux joueuses du Paris SG, évoluant au même poste de milieu de terrain, avait été, dans un premier temps, envisagée. Aminata Diallo a toujours vivement contesté être impliquée. En novembre 2021, elle avait déjà été placée en garde à vue, avant de ressortir libre, sans charge retenue contre elle.

L’actualité par la rédaction de RTL dans votre boîte mail. Grâce à votre compte RTL abonnez-vous à la newsletter RTL info pour suivre toute l'actualité au quotidien Je créé mon compte Se connecter S’abonner à la Newsletter RTL Info