Le 14 janvier 1994 \u00e0 la Nouvelle-Orl\u00e9ans, Yl\u00e9nia Carrisi, 23 ans et fille du c\u00e9l\u00e8bre couple de chanteurs italiens Al Bano et Romina, est port\u00e9e disparue. Elle s\u00e9journait dans un h\u00f4tel pour l\u2019\u00e9criture de son livre. Ses parents ne s'inqui\u00e8tent pas tout de suite. "C\u2019\u00e9tait une jeune fille libre, \u00e7a faisait partie de son \u00e9ducation, \u00e7a paraissait comme une exp\u00e9rience", explique Fabrice D'Almeida, historien et invit\u00e9 de L'Heure du Crime. Quelques jours avant, un t\u00e9moin dit l\u2019avoir aper\u00e7u nager dans le fleuve du Mississippi avant qu\u2019elle ne disparaisse dans les vagues caus\u00e9es par un bateau . Un trompettiste des rues a voulu payer sa chambre d\u2019h\u00f4tel avec les papiers de la jeune fille qui \u00e9tait d\u00e9j\u00e0 disparue. Ce dernier est arr\u00eat\u00e9 le 31 janvier 1994, pour une plainte de viol d\u00e9pos\u00e9e par une ancienne compagne. Il est connu pour des acc\u00e8s de violence sexuelle, d'intimidation et comme un consommateur r\u00e9gulier de stup\u00e9fiants. La police l\u2019interroge sur Ylenia Carrisi et reconna\u00eet l\u2019emprise qu\u2019il a sur elle . "Il arrivait \u00e0 attirer les jeunes filles avec des drogues hallucinog\u00e8nes, Ylenia \u00e9tait fascin\u00e9e par la spiritualit\u00e9", ajoute Ercole Rocchetti, journaliste pour la RAI et invit\u00e9 de L'Heure du Crime. Apr\u00e8s quinze jours de d\u00e9tention, le juge estime qu'il n'a pas suffisamment de preuves pour que l'homme soit traduit devant un tribunal. Le trompettiste est lib\u00e9r\u00e9. "C\u2019est une explosion m\u00e9diatique, car c\u2019est une jeune fille qui \u00e9tait tr\u00e8s belle et d\u00e9j\u00e0 tr\u00e8s expos\u00e9e puisqu\u2019elle travaillait pour une \u00e9mission t\u00e9l\u00e9", souligne l'historien. Apr\u00e8s 30 ans, aucune r\u00e9ponse. D\u00e8s les mois qui suivent, plusieurs personnes dans le monde affirment avoir reconnu la jeune fille. Le 2 novembre 2012, malgr\u00e9 le myst\u00e8re persistant, le p\u00e8re d'Yl\u00e9nia demande au tribunal italien la reconnaissance officielle de la mort de sa fille. Il s'\u00e9tait toujours jusque-l\u00e0 refus\u00e9 d'entreprendre cette d\u00e9marche. Un dernier espoir se passe en 2015. Les restes d\u2019un corps d\u2019une femme sont retrouv\u00e9s en Floride . Victime d\u2019un tueur en s\u00e9rie, son ADN est compar\u00e9 \u00e0 celle d\u2019Yl\u00e9nia, mais ne correspond finalement pas : "C'est donc une blessure qui ne se refermera jamais", constate le p\u00e8re. "Cette histoire revient tr\u00e8s r\u00e9guli\u00e8rement \u00e0 l\u2019actualit\u00e9. Il y a deux semaines sa m\u00e8re a confi\u00e9 sur un plateau t\u00e9l\u00e9 qu\u2019elle croyait toujours que sa fille est en vie", explique Olivier Bonnel, journaliste correspondant en Italie pour RTL. Au sein de la police de la Nouvelle-Orl\u00e9ans, son dossier est toujours ouvert. "Le fait que cette affaire soit tourn\u00e9e \u00e0 l\u2019\u00e9chelle mondiale et qu\u2019en Italie les parents soient deux idoles du showbiz, \u00e7a maintient un int\u00e9r\u00eat", conclut Fabrice D'Almeida. Les invit\u00e9s de "L'Heure du Crime". - Olivier Bonnel, journaliste correspondant de RTL en Italie. - Fabrice d'Almeida, historien auteur du livre Histoire mondiale des riches , chez Plon \u00e9ditions - Ercole Rocchetti, journaliste pour la RAI (groupe audiovisuel public italien).