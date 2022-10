Affaire Picard/Creton : "Il y a des choses qu'on a voulu nous faire croire", raconte Jean-Claude Picard

François Picard et Pol Creton ne se connaissaient pas. Le premier est militaire et capitaine de vaisseau. Le second est technicien au centre océanographique. Ils n'ont rien en commun à part leur adhésion au même stand de tir. Pourtant, c'est sur le chemin de la mort que les deux hommes se rencontrent. Ils sont tous les deux fauchés par les mêmes coups de feux et leur corps sont retrouvés ensemble, devant les portes du stand de tir.

Cette mort foudroyante laisse perplexe les enquêteurs. La piste d'une effraction qui a mal tourné est très vite écartée. Les victimes ont été dépouillées de leurs portefeuilles. Aucune trace d'empreinte n'a été retrouvée et le grillage permettant d'entrer et de sortir à l'abris des regard du terrain militaire a été minutieusement découpé. Le ou les auteurs ont de toute évidence bien préparé leur coup.

L'une des deux victimes étaient-elles visées ? Contrairement à la vie tranquille de Pol Creton, celle de François Picard n'a rien d'ordinaire. Pendant l'enquête, les policiers se heurtent au mur du silence. La carrière professionnelle du militaire est classée secret défense, il leur est impossible d'accéder à la moindre information.

Faire en sorte que la marine nationale soit préservée Jean-Claude Picard, frère de François Picard

Interviewé dans L'heure du crime, Jean-Claude Picard, frère de François Picard explique que l'armée n'a pas été coopérative pendant l'enquête : "En ce qui me concerne, il y a trop d'invraisemblances dans ce dossier, qui font penser qu'il y a des choses qu'on a voulu nous faire croire. Personnellement, je pense qu'on a tout fait pour faire en sorte que la marine nationale soit préservée de quelque chose qui aurait pu, éventuellement, entaché sa réputation".

Il poursuit : "On a le sentiment que le politique a tout fait pour non pas étouffer l'affaire mais faire en sorte qu'elle ne puisse pas aller dans la direction de la piste professionnelle".



François Picard était-il trop gênant ? L'ordinateur et le disque dur de la victime retrouvés à son domicile ont été nettoyés. En 2021, le dossier est de nouveau étudié. Des réponses et des expertises sont menées afin de mettre un terme à cette affaire ouverte depuis 26 ans.

Les invités de "L'heure du crime"

- Me Bertrand Labat, avocat au barreau de Brest des familles Picard et Creton



- Jean-Claude Picard, frère de François Picard





