Affaire Palmade : dans quel état de santé sont les victimes ?

Le 10 février, un véhicule conduit par Pierre Palmade est entré en collision frontale avec une autre voiture dans laquelle se trouvaient une femme enceinte, le conducteur et le fils de ce dernier, âgé de six ans. Tous ont été marqués physiquement et psychologiquement par l'accident.

Selon les dernières informations de RTL, le pronostic vital de la femme de 27 ans, enceinte au moment de l’accident et qui a perdu son bébé de plus de 6 mois, n’est plus engagé. Son avocat avait indiqué sur notre antenne qu'elle était consciente, mais souffrait de multiples séquelles. L'autopsie réalisée sur son enfant n’a pas permis d’établir s’il était né vivant. Une expertise complémentaire a été ordonnée.

Le petit garçon de six ans n’est plus dans le coma et son pronostic vital n’est plus engagé, mais il est toujours hospitalisé en service de réanimation dans un état grave. Il est intubé (donc sous assistance respiratoire) et nourri par une sonde, puisque sa mâchoire a été détruite. Il ne peut donc ni manger, ni boire, et a beaucoup de mal à parler, du fait de ses multiples fractures. Ses proches ont parlé d’un visage "défiguré" à la suite des chocs qu’il a subi lors de l’accident.

Le conducteur est, lui aussi, toujours hospitalisé en service de réanimation. Il a subi au moins six opérations à ce jour, multiples fractures aux bras, aux jambes et au dos ont été. Il est actuellement placé dans un coma artificiel. Les médecins l’avaient réveillé, mais la souffrance était telle qu’ils l’ont replacé dans le coma.

