Affaire Mis et Thiennot : tout savoir sur ce mystère renvoyé vers la Cour de révision

En larmes, soulagé, Thierry Thiennot s'exclame : "C'est bon !". 73 ans après la condamnation de son père, Gabriel Thiennot, et de Raymond Mis pour le meurtre d'un garde-chasse en 1946, la commission d'instruction a décidé jeudi 5 octobre de renvoyer le dossier vers la Cour de révision. Les avocats des familles des deux hommes, décédés respectivement en 2003 et 2009, s'en félicitent : "La commission nous a donné satisfaction sur l'ensemble de nos demandes et a donc saisi la Cour de révision, c'est-à-dire que l'affaire sera rejugée". Thierry Thiennot s'aventure même : "On n'est plus qu'à une marche de la victoire".

Pour comprendre le soulagement des deux familles, il faut remonter au 31 décembre 1946. Ce matin-là, le corps de Louis Boistard, garde-chasse, est découvert dans un étang près de Mézières-en-Brenne (Indre) criblé de plomb. Il ne faudra pas longtemps aux gendarmes pour faire le lien avec un groupe de huit chasseurs présents dans le secteur quelques jours plus tôt, au moment de sa disparition.



Des aveux obtenus sous la torture

Parmi eux, Raymond Mis et Gabriel Thiennot attirent particulièrement l'attention des enquêteurs, en particulier celle du commissaire Georges Daraud, ancien policier pétainiste qui fera tout pour obtenir des aveux de la part des deux hommes. Nos confrères de Franceinfo rapportent le témoignage de Gabriel Thiennot, qui se souvenait alors des conditions de l'interrogatoire : “À genoux sur une règle en fer et nus, pendant des heures entières, quand on s'écroulait, on nous balançait des seaux d’eau sur la figure".



Sur RTL, au micro de L'Heure du Crime, Me Pierre-Emmanuel Blard, avocat des familles et de l’association de Soutien Mis & Thiennot expliquait en mars 2022 : "Pendant 9 jours, Raymond Mis et Gabriel Thiennot ont été violentés, torturés. Les cris des huit chasseurs étaient tellement forts que les habitants aux alentours entendaient en pleine nuit ces actes de torture". Les deux hommes finiront par signer des aveux, ce qui aboutira à une condamnation à 15 ans de travaux forcés. Après avoir purgé la moitié de leur peine, les deux hommes sortiront libres, graciés par le président René Coty en 1954.



Six demandes en révision rejetées, la septième acceptée

Leur combat pour la réhabilitation sera initié en 1980 par Léandre Boizeau, un instituteur de la région et militant communiste, qui publie Ils sont innocents dans lequel il démontre méthodiquement que Mis et Thiennot n'ont pas tué Louis Boistard. À cinq reprises, les deux hommes demanderont la révision de leur procès sans succès. Mais la septième fois, menée par leurs familles, sera la bonne, notamment grâce à la loi "pour la confiance dans l'institution judiciaire", votée en 2021, qui incluait un amendement permettant d'annuler des aveux recueillis "à la suite de violences exercées par les enquêteurs".

"M. Mis et ses conseils ainsi que la famille Th