et AFP

publié le 22/06/2018 à 18:54

Un message pour quiconque ferait l'éloge d'un meurtrier sur les réseaux sociaux. Un homme a été condamné à 6 mois de prison avec sursis par le tribunal correctionnel de Sarreguemines (Moselle) ce vendredi 22 juin, pour avoir manifesté sur un réseau social son admiration à l'égard de Nordahl Lelandais, meurtrier présumé de la petite Maëlys et du caporal Arthur Noyer.



La peine d'emprisonnement est assortie d'un sursis avec mise à l'épreuve pendant deux ans comprenant l'obligation de rechercher un emploi ou de trouver une formation, d'indemniser les victimes et d'accomplir un stage de citoyenneté, a précisé le procureur de la République de Sarreguemines, Jean-Luc Jaeg.

Lors de l'audience, le 18 mai, le magistrat avait requis une peine de 10 mois d'emprisonnement dont six avec sursis contre le prévenu, âgé d'une trentaine d'années et poursuivi pour "apologie publique de crime". Il avait, en utilisant un pseudo, qualifié Nordahl Lelandais de "grand homme" qui doit être "admiré et respecté", sur un réseau social.

Le trentenaire avait expliqué avoir tenu ces propos en réaction à une discussion sur un forum, réfutant avoir eu de mauvaises intentions. Nordahl Lelandais est mis en examen pour avoir tué Maëlys, 8 ans, dont la disparition avait été signalée le 27 août à la fin d'une soirée de mariage à Pont-de-Beauvoisin (Isère). L'ancien militaire de 34 ans est également mis en examen pour l'assassinat d'un jeune caporal, Arthur Noyer, en avril 2017.