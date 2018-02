publié le 15/02/2018 à 16:06

L'enquête avance de plus en plus vite. La robe blanche de Maëlys, fillette disparue en août dernier à Pont-de-Beauvoisin (Isère) a été retrouvée à l'endroit où ses ossements ont été découverts mercredi 14 février. Les gendarmes sur place ont travaillé vite et ont maintenant retrouvé l'essentiel du squelette qui se trouvait à un seul endroit.



La "quasi-totalité du squelette, ainsi que les vêtements et une chaussure" de Maëlys ont été retrouvés jeudi au cours des recherches engagées sur les indications du principal suspect, Nordahl Lelandais, a annoncé jeudi à l'AFP le procureur de la République de Grenoble, Jean-Yves Coquillat. La veille au même endroit, le crâne et un os de la petite fille avaient été découverts, a précisé le procureur, en ajoutant que les opérations de recherche étaient terminées.

Après six mois de silence, Nordahl Lelandais, acculé après la découverte de nouveaux indices, a fini par avouer mercredi avoir tué "involontairement" la fillette de 8 ans, disparue fin août lors d'un mariage à Pont-de-Beauvoisin. Selon le procureur, l'ex-militaire de 34 ans sera réentendu "prochainement" par les juges d'instruction. L'ancien maître-chien s'est refusé dans l'immédiat à s'exprimer sur les circonstances de la mort de la fillette.

Mercredi soir, l'avocat du suspect, Alain Jakubowicz, avait dit son "grand soulagement" de voir que son client disait désormais la vérité après s'être muré dans le silence depuis sa mise en examen. Lelandais, dont le profil psychologique continue à dérouter les enquêteurs, est également mis en examen depuis le 20 décembre pour l'assassinat d'Arthur Noyer en avril, toujours dans cette même région proche de Chambéry (Savoie).