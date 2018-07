publié le 27/02/2018 à 11:20

Dans l'affaire Maëlys, les escrocs n'épargnent personne, et surtout pas sa famille. Cette fois, c'est contre les fausses cagnottes que la tante de la fillette veut alerter les internautes. Créées en soutien à la famille, elles cherchent à récolter des fonds à des fins douteuses. "Il existe de nombreuses cagnottes sur Leetchi concernant Maëlys", avertit-elle.



"Sachez que nous ne sommes pas à l'origine de ces cagnottes", est-il ajouté dans un message posté sur sa page Facebook et relayé par Le Dauphiné, et qui précise que "la seule cagnotte officielle est la première qui a été mise en place depuis le début de l'affaire par les collègues de promo de la maman de la petite". Cette dernière compte par ailleurs près de 3.000 participations, pour un montant que les organisateurs gardent pour l'instant secret.

"Ce message n'a pas pour but d'inciter les gens à participer à la cagnotte officielle, mais d'informer que des personnes malveillantes utilisent le prénom de Maëlys, notre nom de famille et l'horreur de ce crime pour se remplir les poches", ajoute la tante de la fillette. L'avocat de la famille, Maître Rajon, envisage de porter plainte, ajoute Le Dauphiné. Des internautes auraient ainsi signalé ces cagnottes douteuses, qui ont été supprimées.

Nordahl Lelandais, principal suspect dans cet affaire, a avoué mercredi 14 février dernier avoir tué la petite Maëlys, disparue depuis le 27 août. Des aveux qui ont permis aux enquêteurs de retrouver le corps de la fillette de 9 ans. Fragile, l'ancien militaire de 34 ans a été hospitalisé.