Tony Meilhon est devenu un phénomène médiatique après l'affaire Laetitia Perrais. Ce criminel multirécidiviste avait enlevé, tué puis démembré la jeune serveuse de 18 ans, en janvier 2011, dans la région de Pornic (Loire-Atlantique). Pour ces faits, l'homme avait été condamné par la cour d'assises de Nantes, en 2013, à la réclusion criminelle à perpétuité, assortie d'une peine de sûreté de 22 ans (peine confirmée en appel en 2015, sans la mesure de rétention de sûreté).

Cette même cour l'a jugé, les 14 et 15 septembre 2023, pour viols et violences sur son ex-compagne. Entendue par visioconférence, la victime, âgée de 44 ans, a affirmé avoir été violée par Tony Meilhon à deux reprises, les 24 et 26 décembre 2010. "Son absence a du sens. Elle dit la peur qui est encore la sienne aujourd'hui", a souligné son avocate Me Marie Emmanuelle Beloncle, citée par Le Monde.

L'accusé a reconnu les violences et les menaces de mort durant les deux jours de ce procès. Il a en revanche "fermement nié les viols", a indiqué 20 Minutes. Le quadragénaire a assuré qu'il n'était pas présent à ces moments-là et que la victime avait "sorti l'arme atomique", "la façon ultime de se débarrasser de (lui)".



Tony Meilhon a été condamné à 16 ans de réclusion criminelle. La cour a assorti sa condamnation d'une peine de sûreté des deux tiers ainsi que d'une interdiction de séjour en Bretagne et dans les Pays de la Loire de dix ans à l'issue de sa détention. "On fait appel direct", a alors lancé ce dernier vers son avocat.

