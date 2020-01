Affaire Haenel : la défense de Ruggia réprouve l'attitude du parquet

publié le 26/01/2020 à 23:10

Les avocats du réalisateur Christophe Ruggia dénoncent la "manière gravement aléatoire" avec laquelle le parquet de Paris "pris en otage" a agi à l'encontre de leur client Christophe Ruggia, accusé d'agressions sexuelles par l'actrice Adèle Haenel.

En effet, ses avocats évoquent "une interpellation et un placement en garde à vue injustifiés" et dénoncent le non respect du "secret de l'enquête et de l'instruction", est-il écrit dans une lettre au procureur datée du 23 janvier, que Franceinfo a pu consulter. Ils annoncent également faire appel de l'ordonnance de placement sous contrôle judiciaire de leur client.

Les avocats déplorent le fait que Christophe Ruggia ait été interpellé à son domicile en pleine nuit. Ils font notamment état d'une "confrontation organisée en pleine nuit aux alentours de la 40e heure de garde à vue" et réprouvent la fuite dans la presse de la date et du lieu de la garde à vue de leur client. Une information qui, selon eux, "n'a pu être communiquée à Mediapart que par [le] Parquet ou les officiers de police judiciaire en charge de l'enquête", dévoile aussi Franceinfo.