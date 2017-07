avec Olivier Boy et AFP

publié le 11/07/2017 à 21:38

Elle se ravise. Murielle Bolle, témoin-clé de l'affaire Grégory, a décidé mardi 11 juillet de cesser sa grève de la faim entamée la semaine passée, fait savoir son avocat Christophe Ballorin. La belle-sœur de Bernard Larroche, aujourd’hui âgée 48 ans, est maintenue en détention provisoire depuis sa mise en examen le 29 juin. Elle s'est résolue à s'alimenter à nouveau après avoir rencontré ses avocats qui l'ont convaincue de la nécessité d'utiliser son énergie à bon escient et de ne pas mettre sa santé en danger.



Cette grève de la faim lui servait à clamer "son innocence" et "protester contre son placement en détention". Inculpée pour "enlèvement", elle n'avait pas été remise en liberté par la chambre de l'instruction de la cour d'appel de Dijon, où le dossier est instruit. Les avocats souhaitent ainsi que leur cliente se concentre sur la préparation de la confrontation avec un cousin dont le témoignage a été déterminant dans sa mise en cause.

Une confrontation prochaine avec son cousin

La déposition récente de ce cousin est venue conforter, pour l'accusation, la thèse de violences familiales, au soir du 5 novembre 1984, qui auraient conduit à la volte-face de l'adolescente qui, peu après le meurtre du petit Grégory, avait accusé son beau-frère Bernard Laroche avant de se rétracter. "Elle était dans l'attente. Là, on a un calendrier relativement précis, on a du travail à faire pour démonter ce témoignage absurde qui ne tient pas debout", explique Me Jean-Paul Teissonnière. Cette entrevue est programmée au 28 juillet.

En outre, la fin de cette grève de la faim s'inscrit dans une demande de mise en liberté qui doit être déposée jeudi 13 juillet au matin. Elle espère que les magistrats tiendront compte du fait qu'elle dispose d'un hébergement extra-familial d'excellente qualité.