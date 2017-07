publié le 07/07/2017 à 22:44

L'enquête sur l'affaire Grégory peut-elle prendre un tournant décisif grâce à la confrontation entre Murielle Bolle et son cousin ? Témoin-clé aujourd'hui écrouée, Murielle Bolle rencontrera ce dernier le 28 juillet à Dijon, a annoncé son avocat Me Jean-Paul Teissonnière à l'Agence France-Presse, vendredi 7 juillet.



"Nous avons reçu une convocation", a-t-il déclaré, satisfait. Me Christophe Ballorin, autre avocat de Murielle Bolle, avait fait part plus tôt dans la journée de son intention de "déposer plainte pour faux témoignage et dénonciation calomnieuse" contre ce cousin, mettant en garde que "tout apprenti corbeau" se verrait réservé le même sort dans cette affaire.

Les avocats de Murielle Bolle sont à l'offensive, depuis que leur cliente a commencé une grève de la faim, jeudi 6 juillet. Lundi 10 juillet, ils comptent d'ailleurs déposer une demande de remise en liberté. Selon eux, Murielle Bolle, 48 ans, est la cible "d'insultes, de cris de haine, menaces de mort", de la part d'autres détenues de la prison où elle est actuellement incarcérée.



Le témoignage de ce cousin de Murielle Bolle est intervenu avec la relance récente de l'enquête sur l'affaire Grégory. Ce dernier affirme qu'en 1984, lorsque Grégory a été retrouvé mort dans la Vologne, Murielle Bolle était revenue sur son accusation de Bernard Laroche après avoir été molestée par des membres de sa famille. Les avocats de cette dernière évoquent un "tissu d'inepties".