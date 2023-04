Affaire Fiona : qui est Gilles-Jean Portejoie, l'avocat de Cécile Bourgeon ?

Dans l’affaire Fiona, Me Portejoie a failli abandonner. Il défendait la mère éplorée d’une petite fille disparue. Et soudain, après quatre mois de mensonge, elle avoue l’avoir enterrée dans un endroit dont elle ne se souvient même plus, la mémoire embrumée par la drogue. "C’est la seule fois où j’ai eu un état d’âme, dit-il. Devais-je continuer à la défendre ?".

À l’époque, Gilles-Jean Portejoie est de nouveau candidat à la mairie de Clermont-Ferrand, qu’il a ratée une première fois en 2008. Son ami Michel Charasse le met en garde : "Cette affaire va te causer du tort". L’ancien ministre de François Mitterrand sait bien que l’opinion est outrée par le double-jeu de la mère. Mais l’avocat s’accroche.

"La politique, ça passe après mon métier, confie-t-il au journal Le Monde. Et l'honneur d'un avocat, c'est d'être là quand il n'y a plus personne."

Il jure qu’il ne savait rien des mensonges de sa cliente, que c'est lui qui l'a incitée à passer aux aveux, lors d’une garde à vue à Perpignan. Malgré tout, chaque matin en arrivant à son cabinet, il découvre trois ou quatre lettres d’insultes. Il est du côté obscur et il le sait.

Plus tard, il choisira le bon côté en défendant les parents d’Alexia Daval. Au total, Gilles-Jean Portejoie revendique plus de 1.000 procès aux Assises, et il se damnerait pour des dossiers de ce genre. Il aime les micros, les caméras. Il aime qu’on le regarde et qu’on l’écoute… C’est l’histoire de sa vie.

>> Les Voix du crime sont avocats ou avocates, enquêteurs ou enquêtrices, proches de victimes, de suspects ou de coupables. Ces témoins-clefs se confient au micro des journalistes de RTL. Des témoignages inédits, qui apportent un éclairage nouveau sur la justice et les grandes affaires criminelles d’aujourd’hui.

Deux fois par mois, l'une de ces Voix du crime nous raconte son point de vue sur une affaire criminelle. Un podcast RTL.

