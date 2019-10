Jeffrey Epstein, homme d'affaire et millionnaire américain. (Illustration)

Sarah Ugolini

publié le 17/10/2019 à 11:40

Une plainte pour des faits de "harcèlement sexuel" a été déposée en France contre Jean-Luc Brunel, ancien agent de mannequins et proche de Jeffrey Epstein. C'est une femme majeure qui aurait envoyé un courrier au parquet de Paris il y a quelques jours pour porter plainte selon nos informations. BFMTV, qui révèle l'information, précise qu'il s'agit d'une femme d'une vingtaine d'années.

Les faits seraient récents, et donc non prescrits. Selon nos informations, la plaignante aurait été reçue par l'office central pour la répression des violences aux personnes (OCRVP), en charge du volet français de l’enquête sur l'affaire Epstein. Pour rappel Jean-Luc Brunel, proche de Jeffrey Esptein, est accusé d'avoir rabattu des femmes pour le milliardaire américain et d'avoir violé une ancienne top-model néerlandaise. L'agent de mannequins qui avait disparu depuis des semaines a été géolocalisé en Amérique du Sud à la fin du mois de septembre.

Il n'a pour l'instant toujours pas pu être entendu par la justice malgré des signalements d'au moins quatre femmes auprès de la justice car les faits étaient prescrits. Contactée par BFMTV, l'avocate de Jean-Luc Brunel n'a pas souhaité faire de commentaire sur la première plainte visant son client dans cette enquête ouverte le 23 août dernier à son encontre. Elle a simplement rappelé qu'il se tenait à la disposition de la justice et n'était pas en fuite.