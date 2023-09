Affaire du "prédateur des bois" : y a-t-il d'autres victimes ?

Après l'arrestation, le 13 décembre 2022, du violeur en série surnommé le "prédateur des bois", les enquêteurs s'interrogent sur le nombre exact de victimes qu'a pu commettre Bruno L... Dans L'Heure du crime, sur RTL, Philippe Guichard, ancien chef de l'office central pour la répression des violences aux personnes (OCRVP), et policier qui a mené toute l'enquête se dit convaincu que le suspect a commis davantage de victimes que celles recensées grâce aux traces ADN. Aucun policier ne s'était jamais exprimé depuis l'arrestation.

Bruno L., aujourd'hui âgé de 63 ans et écroué, ancien chauffeur-livreur et animateur social, a commis cinq viols sur de jeunes adolescentes entre 1998 et 2008, la première en Charente-Maritime, la dernière en région parisienne. Les policiers estiment que le suspect a peut-être sévi lors de longues périodes où on ignore ce qu'il a fait exactement.

L'homme , n'a reconnu que quatre des cinq viols : "Quand on voit qu'il est connu des services dans les années 80, et qu'il ne se passe rien entre ces années-là et le premier fait de viol reconnu en 98. De même entre 2000 et 2008 où rien n'est connu sur son activité criminelle et idem après 2008, je suis convaincu qu'il a pu commettre d'autres viols entre ces périodes", insiste Philippe Guichard.

L'enquête pour l'identifier est l'une des plus longues et des plus pointues jamais menées par la PJ parisienne puisqu'il aura fallu 25 ans pour coincer le violeur. Le FBI avait prêté son concours à cette traque, aidant les policiers français avec des informations déterminantes sur l'ADN. La généalogie avait ensuite permis de remonter à ce retraité vivant paisiblement avec sa compagne, très bien inséré dans une commune de Seine-et-Marne.

Les invités de "L'Heure du Crime"

- Philippe Guichard, ancien patron de l'OCRVP, aujourd’hui adjoint au sous-directeur de la lutte contre la criminalité organisée à la DCPJ.

- Me Fares Aidel, avocat de l'une des victimes du prédateur des bois.