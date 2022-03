Affaire Christian Maréchal : sa famille lance un nouvel appel à témoin sur RTL

Le 21 mars 2007, à 21h40, Edith Maréchal, fonctionnaire de police, mère de trois enfants, attend l'arrivée de son mari, Christian Maréchal. Il doit venir la chercher afin de la ramener à leur domicile. Mais Christian, toujours très ponctuel, est en retard. Et surtout, il ne répond pas au téléphone.

Edith décide donc de commencer à marcher. En chemin, de plus en plus inquiète, craignant un accident, elle contacte la police municipale de Chambourcy que dirige justement Christian. Deux hommes de permanence se rendent sur place, quartier de la Sente des Vergers. La porte du pavillon n'est pas verrouillée.

Les policiers tombent tout de suite sur le corps de Christian Maréchal. Il git dans l'entrée, dans une mare de sang. Il n'a plus ses sandales aux pieds. Il a manifestement été agressé près de son bureau du rez-de-chaussée, puis achevé dans le hall où son agresseur l’a entraîné. Les secours ne peuvent pas le ranimer. A 22h49, le décès est officiellement constaté.

15 ans plus tard, le mystère reste entier

Christian Maréchal a fait l'objet d'une attaque en règle. Le légiste dénombre pas moins de 18 coups portés avec une arme blanche. Le chef de la police municipale, malgré sa stature impressionnante (plus 100 kilos pour 1 mètre 80), ne s’est pas défendu. Les relevés d'empreintes ne donnent rien. Le sang est uniquement celui du policier municipal.

Depuis, l'enquête n'avance pas. Mais 15 ans plus tard, sa famille n'abandonne pas et lance un nouvel appel à témoin. "Si quelqu'un sait quoi que ce soit, que cette personne se manifeste pour soulager sa conscience et que cette personne puisse se mettre à la place de notre famille qui a été détruite depuis ce crime", lance Benoit, fils de Christian Maréchal, au micro de L'heure du Crime.

En 2020, un homme avait été mis en examen avant d'être finalement relâché. Depuis, plus rien. Pourtant, "même 15 ans après, l'espoir est toujours permis", insiste Maitre Fanny Colin, avocate de la famille Maréchal.

Nos invités

- Maitre Fanny Colin, avocate de la famille Maréchal

- Louise Colcombet, journaliste au Parisien

- Benoit, fils de Christian Maréchal