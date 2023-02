Accident de Pierre Palmade : "Je l'ai tenu éveillé le plus longtemps possible"

Vendredi 10 février, vers 19 heures, Pierre Palmade a percuté "de face", au volant de sa Peugeot 3008, une "autre voiture circulant en sens inverse", sur la D372, au niveau de Villiers-en-Bière, dans le sud de la Seine-et-Marne, avec à l'intérieur, une famille : une femme enceinte d'une trentaine d'années, son beau-frère et le fils de ce dernier, âgé de 6 ans. Une troisième voiture a ensuite percuté à son tour les deux autres véhicules, "dans le cadre d'un sur-accident".

Le Parisien a interrogé un des premiers témoins arrivé sur les lieux et à avoir porté secours aux accidentés. "J'ai empêché qu'on sorte Monsieur Palmade de sa voiture. On ne sait jamais, s'il avait une hémorragie interne... Il avait les yeux ouverts. Il ne parlait pas. Je le secouais pour ne pas qu'il s'endorme. Je l'ai tenu éveillé le plus longtemps possible".

Stupéfiants

L'humoriste a été admis dans un état grave à l'hôpital du Kremlin-Bicêtre et placé en service de réanimation. Aujourd'hui, ses jours ne sont plus en danger, a annoncé sa famille dans un communiqué à l'AFP. En revanche, samedi soir, le pronostic vital est toujours engagé pour la femme enceinte - qui a perdu son bébé - son beau-frère et le fils de son beau-frère. Le conducteur du troisième véhicule, lui, a été légèrement blessé.

"Les analyses toxicologiques ont mis en évidence que Pierre Palmade conduisait sous l'emprise de produits stupéfiants (cocaîne)", a rapporté le procureur de la République de Melun Jean-Michel Bourlès. Une enquête a été ouverte pour homicide et blessures involontaires ayant entraîné une incapacité totale de travail supérieure à trois mois, par conducteur sous l'emprise de produits stupéfiants", a précisé le magistrat dans un communiqué.

Selon une source policière citée par l'AFP, des témoins ont rapporté que deux passagers, âgés d'une vingtaine d'années, de la voiture de Pierre Palmade avaient pris la fuite après la collision. "Des investigations sont menées pour confirmer leur présence au moment de l'accident", a précisé le parquet de Melun.

