Accident de Pierre Palmade : "On est un petit peu en colère contre lui", confie un proche d'un des blessés

Alors que les trois occupants du véhicule qu'a percuté Pierre Palmade - une femme enceinte, son frère et son fils de six ans - ont toujours leur pronostic vital engagé, sur RTL, un ami de la famille a témoigné en exclusivité et dit en vouloir à l'humoriste, à l'origine de l'accident : "On ne sait pas ce qu'il (Pierre Palmade) avait, s'il était alcoolisé. On est un peu en colère contre lui, c'est à cause de lui car il était en contre-sens", affirme-t-il.

L'homme a indiqué bien connaître la famille : "On est tous ensemble, on se connaît bien. Depuis que je suis petit, je suis avec eux, c'est ça qui est encore plus difficile." Il a par ailleurs déclaré avoir peur de les perdre, alors que le père de la femme enceinte et de son frère "est décédé il y a quelques mois".

Aussi, la famille de Pierre Palmade a donné des nouvelles rassurantes de l'humoriste : "Ses jours ne sont plus en danger ce matin. Ses proches pensent aux personnes touchées pendant cet accident et attendent des nouvelles rassurantes", écrit-elle dans un communiqué.

