et AFP

publié le 23/09/2018 à 11:59

Six militaires ont été blessés dimanche 23 septembre, dont deux grièvement, lors d'une explosion probablement due à des réchauds au gaz dans un campement sauvage au cœur du bois de Vincennes, près de Paris, a-t-on appris de source policière. "Il s'agit de réservistes du 24e régiment d'infanterie qui étaient en séquence d'entraînement opérationnel au Fort de Vincennes", a précisé à l'AFP le colonel Guillaume Trohel, porte-parole du gouverneur militaire de Paris.



Vers 9h00, des militaires réservistes faisant leur jogging au bois de Vincennes ont aperçu un incendie dans un campement de fortune. "Ils ont aperçu une tente qui prenait feu: ils ont dressé un périmètre de sécurité et appelé les secours. Deux d'entre eux se sont approchés et c'est là que s'est produit la déflagration", a expliqué Guillaume Trohel.

L'explosion a blessé six militaires, dont deux grièvement. Les deux blessés les plus sérieux ont été évacués vers l'hôpital militaire de Percy, où ils ont été admis en "urgence absolue". Leur pronostic vital ne serait pas engagé. Quatre autres ont également admis en "urgence relative".



Des secours ont été dépêchés sur place et l'incendie a été rapidement circonscrit, ont indiqué les pompiers. "Nous ne savons pas s'il y avait des gens dans ou à proximité du campement au moment de l'explosion, mais seuls des militaires ont été blessés", ont-il précisé.